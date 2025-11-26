Tatort-Abschied: Axel Prahl kniet vor Mechthild Großmann

23 Jahre lang jagte sie Verbrecher, nun sagt Mechthild Großmann dem Münster-"Tatort" Lebewohl. Bei der Premiere ihres letzten Falls wurde ihre Kultfigur Klemm mit Standing Ovations verabschiedet - und mit einer rührenden Geste von Axel Prahl.
Fünf ausverkaufte Kinosäle, Standing Ovations und ein Kommissar, der vor seiner Kollegin niederkniet: So verabschiedete Münster am Dienstagabend eine echte Krimi-Legende. Mechthild Großmann (76) feierte im Cineplex die Premiere ihres (wahrscheinlich) allerletzten Falls als Staatsanwältin Wilhelmine Klemm in einem "Tatort".