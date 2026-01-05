Tatiana Schlossberg: Letztes Foto mit ihrer Familie veröffentlicht

Die JFK Library Foundation hat ein berührendes Foto von Tatiana Schlossberg veröffentlicht. Es zeigt die Enkelin von Präsident Kennedy mit ihrem Ehemann George Moran und den beiden Kindern Edwin und Josephine im Central Park - aufgenommen nur drei Monate vor ihrem Tod.

Fast eine Woche nach dem Tod von Tatiana Schlossberg (1990-2025) hat die JFK Library Foundation ein bewegendes Familienfoto veröffentlicht. Das Bild, aufgenommen von Fotografin Elizabeth Cecil und auf Instagram veröffentlicht, zeigt die 35-Jährige zusammen mit ihrem Ehemann George Moran und den beiden Söhnen Edwin und Josephine auf einer Wiese im New Yorker Central Park. Die Familie sitzt entspannt im Gras, auch der Familienhund ist mit dabei. Tatiana Schlossberg lächelt in die Kamera - es ist ein Moment des Glücks, festgehalten drei Monate bevor sie am 30. Dezember verstarb.

"Während wir uns an Tatiana erinnern und ihr Leben feiern, sind unsere Herzen bei ihrer Familie und allen, die sie geliebt haben", schreibt die JFK Library Foundation zu dem Bild, das am 5. Januar auf den Social-Media-Kanälen der Stiftung geteilt wurde.

Eine Familie in tiefer Trauer

Die Todesnachricht hatte die Familie am 30. Dezember über die Accounts der JFK Library Foundation mitgeteilt. "Unsere wunderschöne Tatiana ist heute Morgen von uns gegangen. Sie wird für immer in unseren Herzen sein", hieß es in der Mitteilung, die von "George, Edwin und Josephine Moran, Ed, Caroline, Jack, Rose und Rory" unterzeichnet war.

Tatiana Schlossberg war die Tochter von Caroline Kennedy (68) und Edwin Schlossberg (80). Sie hinterlässt neben ihrem Ehemann, mit dem sie seit 2017 verheiratet war, ihre beiden kleinen Kinder sowie ihre Mutter, ihren Vater, ihre ältere Schwester Rose und ihren jüngeren Bruder Jack.

Die Diagnose kam völlig unerwartet

Im November 2025 hatte Schlossberg in einem eindringlichen Essay für "The New Yorker" ihre Diagnose öffentlich gemacht: akute myeloische Leukämie. Die Krankheit war nach der Geburt ihres zweiten Kindes im Mai 2024 entdeckt worden, als ihr Arzt eine Unregelmäßigkeit in ihrem Blutbild feststellte.

"Ich konnte nicht - wollte nicht - glauben, dass sie über mich sprachen", schrieb Schlossberg. "Einen Tag zuvor war ich im neunten Monat schwanger eine Meile im Pool geschwommen. Ich war nicht krank. Ich fühlte mich nicht krank. Ich war eigentlich einer der gesündesten Menschen, die ich kannte." Ihr Arzt erklärte ihr später, dass sie weniger als ein Jahr zu leben hatte.

In ihrem Essay beschrieb die Umweltjournalistin auch die bedingungslose Unterstützung ihrer Familie während der monatelangen Behandlungen. Ihre ältere Schwester Rose erwies sich sogar als passende Stammzellenspenderin und spendete für Tatianas erste Transfusion.