Bei den Spa Awards Elizabeth Hurley: Glamour-Auftritt mit Sohn Damian in Deutschland

Elizabeth Hurley bringt Glitzer und Glamour an den Rhein: Bei den Spa Awards in Königswinter posierte die britische Schauspielerin mit Sohn Damian in einer silber-glitzernden Robe und wurde als "Beauty Idol" ausgezeichnet.