Taten in Vaihingen/Enz: Urteil im Giftprozess – Ex-DRK-Auszubildende muss knapp vier Jahre hinter Gitter

Im Prozess um die Giftvorfälle in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) fiel am Freitag das Urteil. Das Gericht sah zwar keinen Tötungsvorsatz. Doch die Angeklagte ging heimtückisch vor.

Im Prozess gegen eine ehemalige Auszubildende zur Notfallsanitäterin, die an der DRK-Rettungswache in Vaihingen an der Enz Kollegen heimlich gefährliche Medikamente verabreicht haben soll, wurde am Freitag das Urteil gesprochen. Die junge Frau, die in weiten Teilen geständig war, aber eine Tötungsabsicht vehement abgestritten hatte – was auch durch Zeugenaussagen unterstrichen wurde – wurde zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und acht Monaten verurteilt.

Bereits zuvor hatten sich die Verfahrensbeteiligten darauf verständigt, das Strafmaß auf eine Obergrenze von vier Jahren und drei Monaten und eine Untergrenze zwischen drei Jahren und sechs Monaten festzulegen. Das verhältnismäßig milde Urteil begründete der vorsitzende Richter unter anderem damit, dass eine Tötungsabsicht nicht habe nachgewiesen werden können. Deshalb wurde die 25-Jährige wegen vier Fällen schwerer Körperverletzung verurteilt. Ein fünfter Fall hatte sich im Verlauf des Prozesses nicht als Vergiftung herausgestellt und wurde deshalb nicht bewertet.

Keine verminderte Schuldfähigkeit

Vor der Urteilsverkündung waren mehrere Zeugen vernommen worden, darunter eine psychiatrische Gutachterin und ein rechtsmedizinischer Gutachter. Die psychiatrische Gutachterin bescheinigte der Angeklagten ein ausgesprochen geringes Selbstwertgefühl und eine erhöhte Kränkbarkeit, die Anlass für die Taten gewesen sei. Ihre Schuld- und Steuerungsfähigkeit sei aber nicht beeinträchtigt gewesen. Es habe tatvorbereitende Handlungen wie den Diebstahl einer größeren Menge Atropin von der Rettungswache gegeben, auch wenn die Angeklagte angab, damit einen möglichen Suizid im Fall des Todes ihrer schwerkranken Mutter geplant zu haben. Zudem habe die 25-Jährige, so die Gutachterin weiter, versucht, den Verdacht auf andere zu lenken.

Richter und Schöffen kurz vor der Urteilsverkündung. Foto: Sabine Armbruster

Der Rechtsmediziner war zu dem Schluss gekommen, es habe zwar eine abstrakte, aber keine konkrete Todesgefahr für die Geschädigten gegeben. Bei einem der Betroffenen schloss er aufgrund der aufgetretenen besonders heftigen Symptome – außer Herzrasen und Mundtrockenheit wie bei den anderen auch Halluzinationen und Gangunsicherheiten – zwar darauf, dass er eine höhere Dosis erhalten habe als die beiden anderen. Wie hoch genau diese war, könne man nicht ableiten, da jeder verschieden reagiere. Es sei aber wohl weit von einer tödlichen Dosis entfernt gewesen. Auf Nachfrage des Staatsanwalts sagte er jedoch, wenn jemand bestimmte Vorerkrankungen habe, könne auch eine geringere Dosis zum Tod führen.

Aus nichtigem Anlass das Leben der Kollegen gefährdet

Der Staatsanwalt plädierte wie zwei der drei Nebenklagevertreter für das maximal vereinbarte Strafmaß von vier Jahren und drei Monaten. Die Hauptmotivation der Angeklagten sei nicht, wie behauptet, Angst um ihren Ausbildungsplatz gewesen, sondern die Verärgerung über ihre Kollegen, die ihre Leistung kritisierten und sie deshalb keine Einsätze leiten ließen. Ein „nichtiger Anlass“, so der Staatsanwalt.

Er nehme der jungen Frau zwar ab, dass sie keine Tötungsabsicht gehabt habe, aber es sei angesichts ihrer theoretischen Kenntnisse über Medikamente wenig glaubhaft, dass sie den Tod der Opfer nicht für möglich gehalten habe. Mit der Verabreichung des Gifts habe sie das weitere Schicksal der Geschädigten völlig aus der Hand gegeben – nicht wissend, ob bei ihnen Vorerkrankungen bestanden oder ob die Wirkung erst beim Autofahren einsetzen würde. „Allerspätestens nach der ersten Tat konnte sie nicht mehr davon ausgehen, dass das Zeug harmlos ist“, führte der Staatsanwalt weiter aus.

Verteidiger sahen nur bewusste Fahrlässigkeit

Dass sie dabei gewesen sei, als eines ihrer Opfer in die Notaufnahme gebracht wurde und nichts unternommen habe, könne man „noch ganz anders werten“. Er sehe zwar auch mildernde Umstände wie das Geständnis, die lange Dauer der Untersuchungshaft und das Fehlen von Vorstrafen, doch die Taten seien ein von Heimtücke geprägter bedingter Tötungsvorsatz.

Unsere Empfehlung für Sie Giftanschläge auf Rettungswache Mutter der Angeklagten wusste offenbar von deren Medikamentenmissbrauch Am vierten Verhandlungstag des neu aufgerollten Prozesses gegen eine ehemalige DRK-Auszubildende verlas der vorsitzende Richter aufschlussreiche Chatverläufe.

Die beiden Verteidiger sahen das anders und forderten, den Haftbefehl aufzuheben oder auszusetzen. Die Taten seien nur „bewusste Fahrlässigkeit“. Zudem habe es eine schüchterne junge Frau unter den männlichen Kollegen nicht leicht gehabt. Ihre Taten seien hinterhältig und verdienten Strafe, doch sie habe schon in der U-Haft gelitten und einen Täter-Opfer-Ausgleich von rund 20.000 Euro bezahlt.

In seiner Urteilsbegründung folgte der vorsitzende Richter in fast allen Punkten den Ausführungen des Staatsanwalts, wertete die Taten jedoch nur als gefährliche Körperverletzung. Eine Aufhebung oder Aussetzung des Haftbefehls schloss er aus. In seinen Schlussworten ermahnte er die 25-Jährige, ihre Persönlichkeitsprobleme anzugehen und eine neue Perspektive zu entwickeln.