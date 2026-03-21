Taten in Vaihingen/Enz: Urteil im Giftprozess – Ex-DRK-Auszubildende muss knapp vier Jahre hinter Gitter

Im Prozess um die Giftvorfälle in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) fiel am Freitag das Urteil. Das Gericht sah zwar keinen Tötungsvorsatz. Doch die Angeklagte ging heimtückisch vor.
Im Prozess gegen eine ehemalige Auszubildende zur Notfallsanitäterin, die an der DRK-Rettungswache in Vaihingen an der Enz Kollegen heimlich gefährliche Medikamente verabreicht haben soll, wurde am Freitag das Urteil gesprochen. Die junge Frau, die in weiten Teilen geständig war, aber eine Tötungsabsicht vehement abgestritten hatte – was auch durch Zeugenaussagen unterstrichen wurde – wurde zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und acht Monaten verurteilt.