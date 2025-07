1 Die Polizei sucht in Leonberg und Gerlingen nach einem mutmaßlichen Sittentäter. Foto:

Der Unbekannte spricht Mädchen und Jungen an. Womöglich gibt es einen Zusammenhang mit Fällen Mitte Mai und Ende Juni.











Mehrere Kinder wurden in der vergangenen Woche in Leonberg und Gerlingen von einem Unbekannten angesprochen. Wie die Polizei am Montag mitgeteilt hat, war der Mann am Mittwoch zwischen 19.35 Uhr und 19.50 Uhr im Leonberger Stadtteil Ezach unterwegs. Im Unteren Ezachweg sagte er einer Zehnjährigen, dass er ihre Unterwäsche sehen wolle. Das Mädchen rannte direkt nach Hause.