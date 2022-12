1 Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Foto: stn/red

Eigentlich sollte man Feuerwerkskörper erst in der Silvesternacht zünden. Der eine oder andere Bürger konnte es aber offenbar nicht mehr abwarten, ließ schon in den vergangenen Tagen die eine oder andere Mischbatterie abbrennen. Einen Umstand, den sich derzeit offenbar auch Unbekannte zunutze machen, denn auch in der Nacht auf Freitag wurde in Stuttgart ein Zigarettenautomat gesprengt. Laut Polizei wurde er gegen 0.30 Uhr in der der Straße Mittlerer Pfad in Weilimdorf geplündert. Neben Zigaretten erbeuteten die Täter Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Ein weiterer Fall in Ludwigsburg

Die rabiate Vorgehensweise ist den Ermittlern nicht neu, zwischen den Jahren haben sich die Fälle im Raum Stuttgart aber wieder gehäuft: In der gleichen Nacht haben Unbekannte beispielsweise in Reutlingen einen Automaten auf ähnliche Weise geknackt und so Bargeld und Tabakwaren erbeutet. Bereits am vergangenen Montag wurde in Ludwigsburg ein Zigarettenautomat gesprengt. Auch in Münster setzten Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch auf Sprengstoff. In dem Gewerbegebiet an der Kölner Straße versuchten die Täter aber vergeblich, einen Zigarettenautomaten zu öffnen. Anschließend setzten sie noch ein Hebelwerkzeug ein, allerdings scheiterten sie auch damit, kamen weder an das Geld noch an die Zigaretten.

Mit der Flex gescheitert

Im Speidelweg in Rohracker wollten Unbekannte zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 16.30 Uhr, einen Automaten aufflexen, sie scheiterten jedoch ebenfalls mit ihrem Werkzeug. Hinweise zum Fall im Speidelweg werden beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter Telefon 0711 / 8990 - 3500 entgegengenommen. Zeugen, die in Weilimdorf etwas gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 / 8990 - 5778 an die Kriminalpolizei zu wenden.