Tat wahnsinnig weh: Guido Maria Kretschmer hatte im Sommer eine lebensbedrohliche Sepsis

Es ist schon einige Monate her, doch erst jetzt hat Guido Maria Kretschmer über dramatische Ereignisse während seines Sommerurlaubs auf Sylt gesprochen. Nachdem er sich an einer Rose gestochen hatte, landete er mit einer Blutvergiftung im Krankenhaus.
Modedesigner Guido Maria Kretschmer (60) hat eine schwere Erkrankung öffentlich gemacht. Wie er in der NDR-Sendung "DAS! Rote Sofa" enthüllte, litt er im Sommer an einer lebensbedrohlichen Blutvergiftung und musste im Krankenhaus behandelt werden. In dem Zuge habe er auch "acht, neun Kilo" verloren.