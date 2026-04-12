Tat-Serie in Ludwigsburg: Ist der 20-Jährige für alle Brände verantwortlich? – Polizei vor Puzzle-Arbeit

Endet die Serie von Mülltonnen-Bränden in Ludwigsburg nun? Die Polizei muss klären, ob und für welche Brandstiftungen der verhaftete 20-Jährige verantwortlich ist.
Nach erneuten Brandstiftungen an Mülltonnen in Ludwigsburg an diesem Wochenende hat die Polizei einen 20-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Über die möglichen Tatmotive des Verdächtigen wollte sich die Polizei am Montag unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht äußern. Unklar ist vor allem auch, ob er für alle Brände der vergangenen Wochen verantwortlich ist.