Tat in Stuttgart: Vergewaltigung einer 15-Jährigen auf offener Straße – Polizei tappt im Dunkeln

Eine 15-Jährige ist in der Nacht auf den 1. April in Stuttgart vergewaltigt worden. Das zumindest hält die Polizei für gesichert. Darüber hinaus bleibt aber vieles offen.
Ein halbes Jahr ist es her, dass eine Meldung viele in der Stadt erschüttert hat: Die Polizei gab bekannt, sie suche den mutmaßlichen Vergewaltiger einer Jugendlichen. Auf offener Straße soll sich die Tat in der Stuttgarter Innenstadt ereignet haben – zwar nachts, aber an einer Stelle, in der normalerweise auch zu diesem Zeitpunkt Menschen unterwegs sind. Und auch zahlreiche andere Umstände warfen viele Fragen auf.