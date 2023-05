Tat in Schwieberdingen

In Schwieberdingen soll eine Mutter ihre beiden Kinder getötet haben.

Am Pfingstwochenende kommt es in Schwieberdingen zu einem zweifachen Tötungsdelikt. Eine Mutter soll ihre beiden Kinder getötet haben. Danach begeht sie Suizid.









Eine Mutter soll am Pfingstwochenende in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) ihre beiden Kinder im Alter von 13 und 17 Jahren getötet haben – anschließend beging sie Suizid. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.