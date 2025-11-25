Tat in Remseck: Ehefrau erstochen – Urteil gegen Familienvater ist gefallen

Ein 48-Jähriger, der im März in Remseck-Neckargröningen (Kreis Ludwigsburg) seine Frau erstach und die Tat früh gestand, erhält eine kürzere Haftstrafe als gefordert.
Der Prozess gegen einen 48-jährigen Familienvater, der im März in der gemeinsamen Wohnung in Remseck-Neckargröningen seine gleichaltrige Ehefrau erstochen hat, ist am Dienstagvormittag zu Ende gegangen. Das Landgericht Stuttgart sprach den Mann, der frühzeitig gestanden hatte, schuldig. Er muss wegen Totschlags für sieben Jahre ins Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft hatte zehn Jahre Haft wegen Totschlags gefordert.