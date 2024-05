1 Rudi Cerne wird in der Sendung einen Zeugenaufruf starten. Foto: dpa/Matthias Balk

Ein ungeklärter schwerer Überfall auf eine Tankstelle in Ludwigsburg ist am Mittwoch, 8. Mai, ab 20.15 Uhr Thema in der ZDF-Fernsehsendung Aktenzeichen XY. Durch den Sendebeitrag werden sich Hinweise von Zeugen erhofft.