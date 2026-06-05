Tat in Los Angeles: Schauspieler James Handy nach Angriff gestorben

Der US-Schauspieler James Handy ist tot. Der aus "Top Gun: Maverick" und "Jumanji" bekannte Darsteller wurde am 3. Juni in Los Angeles erstochen. Ein Tatverdächtiger ist festgenommen - er soll selbst den Notruf gewählt haben.
US-Schauspieler James Handy (1945-2026) ist am vergangenen Mittwoch in Tarzana im Großraum Los Angeles gewaltsam ums Leben gekommen. Er wurde 81 Jahre alt. Laut Polizeiangaben wurde Handy mit einer Stichwunde in der Brust bewusstlos in seinem Vorgarten aufgefunden und kurz darauf im Krankenhaus für tot erklärt. Das berichtet unter anderem das US-Magazin "People".