Tat in Bielefeld: Mutmaßlicher Messerangreifer von Bielefeld angeklagt

Fußballfans feiern im Mai vor einer Bar, als sie ein Mann mit Messern angreift. Mehrere Opfer ringen danach um ihr Leben. Jetzt hat die Bundesanwaltschaft Anklage erhoben.
Rund ein halbes Jahr nach dem Messerangriff auf Feiernde vor einer Bar in Bielefeld hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben. Die Karlsruher Behörde wirft Mahmoud M. versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung und Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) vor, wie eine Sprecherin bestätigte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.