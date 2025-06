Taser für Polizisten: Schocken statt schießen

1 Alternative zur Dienstpistole: Elektro-Taser Foto: picture alliance/dpa

Auch die Bundespolizei sollte Elektroschockpistolen einsetzen dürfen. Es müssen aber einige Bedingungen erfüllt sein, meint Hauptstadtkorrespondent Tobias Heimbach.











In München erschoss die Polizei am Wochenende eine Frau, die zuvor Menschen mit einem Messer verletzt hatte. Während die Einzelheiten der Tat noch offen sind, hat eine Diskussion über die Ausrüstung von Polizisten begonnen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will auch Bundespolizisten mit Elektroschockpistolen – sogenannten Tasern – ausstatten. Eine sinnvolle Idee, auch wenn dafür einige Bedingungen erfüllt sein müssen.