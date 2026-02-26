Mit 500 Sicherheitskräften, 180 Kameras und strengen Kontrollen rüstet sich der Eurovision Song Contest in Wien. Die Polizei setzt auf ein engmaschiges Sicherheitsnetz.
Besucher des Eurovision Song Contests (ESC) in Wien müssen sich auf strenge Sicherheitsvorkehrungen einstellen: Während des Musikwettbewerbs seien 500 Sicherheitskräfte allein für die Wiener Stadthalle eingeteilt, sagte Veranstaltungsleiter Oliver Lingens von der österreichischen Rundfunkanstalt ORF am Donnerstag bei der Vorstellung des Sicherheitskonzepts.