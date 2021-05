1 William Joseph "Joe" Lara in seiner Paraderolle als Tarzan Foto: imago images/Everett Collection

William Joseph "Joe" Lara ist Berichten zufolge bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Der "Tarzan"-Mime wurde nur 58 Jahre alt.

Bei einem Flugzeugabsturz einer Kleinmaschine des Typs Cessna C501 in den USA sollen sieben Menschen ums Leben gekommen sein. Einer von ihnen sei laut eines Berichts von CNN der 58-jährige Schauspieler William Joseph Lara, besser bekannt unter dem Namen Joe Lara. Er verkörperte sowohl im TV-Film "Tarzan in Manhattan" als auch in der Fernsehserie "Tarzan: Epic Adventures" Mitte der 90er-Jahre den titelgebenden Dschungelbewohner.

Neben Lara sollen sechs weitere Personen bei dem Crash in den Percy Priest See südlich von Nashville, Tennessee, ums Leben gekommen sein. Unter den Todesopfern sei demnach auch seine Frau, die Sachbuchautorin Gwen Shamblin Lara. Bei den Hilfskräften sei man inzwischen von einer Rettungs- zu einer Bergungsmission übergegangen. Man gehe demnach also davon aus, keinen der Passagiere noch lebend aufzufinden. Über die genauen Umstände des Absturzes ist noch nichts bekannt.