Tariq Ramadan: Anklage will lange Haft für umstrittenen Prediger

Im Pariser Prozess gegen Tariq Ramadan fordert die Anklage 18 Jahre Haft. Der bekannte Schweizer Islamwissenschaftler weist die Vorwürfe zurück und erscheint weiter nicht vor Gericht.
Im Vergewaltigungsprozess gegen den umstrittenen Schweizer Islamwissenschaftler und Prediger Tariq Ramadan hat die Anklage vor dem Pariser Schwurgericht 18 Jahre Haft gefordert. Der 63-Jährige sei in allen drei angeklagten Fällen schuldig, plädierte die Staatsanwaltschaft. Der Prediger, der bislang nicht zu seinem Prozess erschien, solle per Haftbefehl gesucht und nach Verbüßung seiner Strafe dauerhaft aus Frankreich ausgewiesen werden.