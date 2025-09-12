Tarifverträge: DGB: 123 Milliarden Schaden durch Tarifflucht

Tarifverträge bringen in der Regel mehr Geld und Schutz für Beschäftigte und generell mehr Planungssicherheit. Wie würde es sich auswirken, wenn alle Tarifverträge hätten?
Berlin - Bei einer flächendeckenden Tarifbindung in Deutschland würden die Sozialkassen nach Berechnungen des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) jährlich rund 41 Milliarden Euro mehr an Beiträgen einnahmen. Dieses Geld entgehe den Sozialversicherungsträgern durch "Tarifflucht und Lohndumping", schreibt der Gewerkschaftsbund in einer neuen Broschüre zum Thema, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) darüber.