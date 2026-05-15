Die Gewerkschaft Verdi bestreikt heute bundesweit Betriebe - darunter auch Filialen von Supermärkten und Discountern. Was bedeutet das für Verbraucherinnen und Verbraucher?
Berlin - Kunden müssen wegen der Warnstreiks im Handel nach Einschätzung des Branchenverbandes HDE nicht mit größeren Einschränkungen beim Einkaufen rechnen. "Uns liegen bislang keine Erkenntnisse etwa zu Ladenschließungen oder Ähnlichem bundesweit vor, sodass es heute zu keinen Beeinträchtigungen für die Kunden im Einzelhandel kommen wird", sagte HDE-Tarifgeschäftsführer Steven Haarke der Deutschen Presse-Agentur.