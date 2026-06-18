Tarifverhandlungen: Verdi will mehr als die Hälfte der Ikea-Filialen bestreiken

Die Gewerkschaft kündigt erneut Warnstreiks im Handel an. Ein Unternehmen ist diesmal besonders betroffen.
Berlin - Die Gewerkschaft Verdi ruft in den laufenden Tarifverhandlungen im Handel erneut zu bundesweiten Warnstreiks auf. Im Zentrum der Aktionen an diesem Freitag steht die Möbelhauskette Ikea. "In mehr als der Hälfte der Ikea-Einrichtungshäuser in Deutschland werden Beschäftigte in den Arbeitskampf treten", teilte Verdi mit. Beschäftigte anderer Handelsunternehmen beteiligen sich nach Angaben einer Sprecherin ebenfalls am Warnstreik.