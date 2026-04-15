Tarifverhandlungen: Verdi droht Deutsche Bank mit Warnstreiks bei Postbank

Die Gewerkschaft fordert deutliche Gehaltszuwächse bei der Postbank. Doch die Tarifrunde mit der Konzernmutter Deutsche Bank stockt. Nun droht Verdi mit Warnstreiks, die auch Kunden treffen könnten.
Frankfurt/Düsseldorf - Nach bisher ergebnislosen Tarifverhandlungen für rund 9.000 Beschäftigte der Postbank droht Verdi mit Warnstreiks. In der ersten Gesprächsrunde in Düsseldorf habe die Arbeitgeberseite die Verdi-Forderung abgelehnt und ein eigenes Angebot vorgelegt, was aber nicht ausreiche, kritisierte die Gewerkschaft die Postbank-Konzernmutter Deutsche Bank.