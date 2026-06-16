Tarifverhandlungen gescheitert: Verdi bereitet unbefristete Streiks bei der Postbank vor

Drohen Postbank-Kunden bald längere Wartezeiten am Schalter? Die Gewerkschaft Verdi erklärt die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bank für gescheitert. Nun soll es nicht bei Warnstreiks bleiben.
Frankfurt/Bonn - Die Gewerkschaft Verdi erklärt die Tarifgespräche bei der Postbank für gescheitert und bereitet unbefristete Streiks vor. Die Deutsche Bank, zu der die Postbank gehört, habe in der dritten Verhandlungsrunde für die rund 9.000 Beschäftigten kein ausreichendes Entgegenkommen gezeigt und kein neues Angebot vorgelegt, kritisierte Verdi.