Tarifverhandlungen: Bahn und GDL starten Tarifrunde ohne Streikgefahr

Fahrgäste müssen aufhorchen: Bei der Deutschen Bahn wird ab heute wieder über Tarife verhandelt - und das mit der streitbaren GDL. Warum vorerst aber keine Arbeitskämpfe drohen.
Berlin - Die nächste Tarifrunde bei der Deutschen Bahn startet. Der bundeseigene Konzern verhandelt mit der streitbaren Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). Streiks drohen vorerst aber keine. Der frühere Chef Claus Weselsky sitzt nicht mehr mit am Tisch. Sein Nachfolger Mario Reiß verhandelt stattdessen über mehr Geld für Tausende Beschäftigte bei der Bahn. Worauf sich Fahrgäste nun einstellen müssen.