Tarifstreit im öffentlichen Dienst: Warnstreiks im Südwesten werden ausgeweitet

1 Die Streiks werden ausgeweitet. Foto: dpa/Andreas Arnold

Der Tarifstreit für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst dauert an. In der kommenden Woche wird die Gewerkschaft Verdi ihre Aktionen ausdehnen.











Link kopiert



In der Tarifrunde im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen verstärkt Verdi den Druck. In der kommenden Woche sollen die Warnstreiks in Baden-Württemberg auf weitere Bereiche ausgeweitet werden, wie die Gewerkschaft mitteilte. Betroffen seien „alle Bereiche des öffentlichen Dienstes von Stadtverwaltungen und Landratsämtern über Kitas, Kliniken, Sparkassen, Schwimmbäder, Jobcenter und Arbeitsagenturen, bis hin zu Stadtwerken und teilweise auch dem kommunalen Nahverkehr“.Bereits am Montag wird in Stuttgart der Flughafen bestreikt. Zuletzt waren die Warnstreiks an zahlreichen Kliniken im Südwesten verstärkt worden.