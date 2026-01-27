Tarifstreit im öffentlichen Dienst: Bundesweite Warnstreiks an Universitätskliniken dauern noch bis Mittwoch an

Der Tarifstreit im öffentlichen Dienst trifft Patientinnen und Patienten. Warnstreiks an Universitätskliniken haben an Dutzenden Orten Auswirkungen.
Der Tarifkonflikt um den öffentlichen Dienst hat bundesweit Auswirkungen auf Patientinnen und Patienten von Unikliniken. Von Warnstreiks sind noch bis Mittwoch zahlreiche Häuser betroffen, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi in Berlin sagte. In vielen Städten gebe es Ausstände und Proteste. Betroffen seien alle 22 angekündigten Standorte. Die Notfallversorgung und lebenswichtige Behandlungen sind Verdi zufolge gewährleistet.