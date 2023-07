1 Was sich im August alles ändert, erfahren Sie hier. Foto: imago images/Shotshop/Rüdiger Rebmann via www.imago-images.de

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu. Sport- und Krimifans können sich auf die Rückkehr zweier Klassiker freuen. Im August heißt es aber auch Abschiednehmen von einem bekannten Leuchtmittel.









Nach und nach müssen die Kinder in verschiedenen Bundesländern zurück in die Schule, und der „Tatort“ kommt mit neuen Folgen aus der Sommerpause. Was sich im August sonst noch ändert - ein Überblick: