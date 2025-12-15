Tarifrunde öffentlicher Dienst: Warnstreik am Stuttgarter Staatstheater

Verdi im Land ruft erstmals in dieser Tarifrunde der Länder zum Warnstreik auf – am Staatstheater in Stuttgart. Die Aktion könnte sich auf die Abendvorstellung auswirken.
In der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes der Länder inszeniert die Gewerkschaft Verdi an diesem Montag ihren ersten Warnstreik in Stuttgart: Seit Beginn der Frühschicht um sechs Uhr sind die Beschäftigten beim Staatstheater Stuttgart zur ganztägigen Arbeitsniederlegung aufgerufen. Verdi rechnet auch mit Einschränkungen im Abendprogramm.