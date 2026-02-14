Tarifrunde im öffentlichen Dienst: Tarifpoker mit den Ländern geht in die Verlängerung

Die Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund können sich in der Nacht noch nicht mit den Arbeitgebervertretern der Länder einigen. Die Verhandlungen werden am Samstagvormittag fortgesetzt.
Der Lohnpoker für die 925 000 Beschäftigten der Länder in Potsdam wurde in der Nacht zu Samstag unterbrochen und soll am Samstagmorgen um neun Uhr fortgesetzt werden. Zuvor hatte zwar eine Annäherung zwischen den Arbeitgebern und den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes stattgefunden – doch hat diese für einen Kompromiss noch nicht ausgereicht.