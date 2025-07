1 Digitalisierung und sinkende Erlöse sorgen für erhebliche Umwälzungen in der Zeitungsbranche, was sich auch in Tarifrunden niederschlägt. Foto: picture alliance / Sven Hoppe/dpa

Die Gehaltstarifrunde für Redakteurinnen und Redakteure an Tageszeitungen wird immer konfrontativer. Am Freitag soll erneut ein Einigungsversuch gestartet werden. Um was geht es?











Die Tageszeitungsbranche erlebt eine der längsten und strittigsten Gehaltstarifrunden seit langem. Aktuell wird wieder gestreikt, bevor am Freitag Arbeitgeber und Gewerkschaften in Hamburg zu eventuell finalen Verhandlungen zusammenkommen. Um was geht es?