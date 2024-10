Tarifrunde der Metallindustrie: Lümali bremst: Die Krise sitzt am Verhandlungstisch

1 Erstmals in der Tarifrunde ruft die IG Metall zur Demo: Bezirksleiterin Barbara Resch und Mercedes-Betriebsratschef Ergun Lümali (Mitte) werden umringt von Beschäftigten. Foto: Matthias Schiermeyer

Zur zweiten Verhandlungsrunde bieten die Metallarbeitgeber den Beschäftigten 1,7 Prozent und 1,9 Prozent höhere Einkommen. Die IG Metall weist diese Offerte klar zurück. Doch dämpft der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Mercedes die Erwartungen.











Ohne Tarif-Hurra geht es nicht – das meint die IG Metall ihren Mitgliedern auch in diesen schwierigen Zeiten schuldig zu sein. So lässt sie zur zweiten Verhandlungsrunde in Baden-Württemberg mehr als 6000 Beschäftigte nach Ludwigsburg fahren – insgesamt zeigen an diesem Dienstag mehr als 10 000 Menschen im Land Flagge für die Anliegen der Gewerkschaft.