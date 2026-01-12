Tarifrunde der Länder: Verdi-Warnstreiks am Dienstag und Mittwoch

1 Verdi mobilisiert in der Tarifrunde. Foto: picture alliance/dpa (Symbolbild)

Die Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder nimmt Fahrt auf: Die Gewerkschaft Verdi ruft zu größeren Warnstreiks im Südwesten auf – auch im Raum Esslingen und Tübingen.











Kurz vor der zweiten Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst der Länder ruft die Gewerkschaft Verdi zur Warnstreiks auf. Am Dienstag ist der Raum Esslingen betroffen – am Mittwoch soll es in Tübingen, Karlsruhe und Mannheim Arbeitsniederlegungen geben. Verdi rechnet insgesamt mit mehreren hundert Streikenden. Betroffen sind vor allem die jeweiligen Universitäten, Hochschulen und Studierendenwerke sowie weitere Einrichtungen des Landes.