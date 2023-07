1 Etwa 5000 Beschäftigte haben nach IG-Metall-Angaben in Kornwestheim protestiert – weitere rund 5000 an diversen Orten im Land. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Tarifrunde stockt – auch weil die Arbeitgeber auf einer Nullrunde beharren und die Gewerkschaft ihnen eine Verzögerungstaktik vorwerfen. Frühestens am 27. Oktober ist ein Angebot zu erwarten. Die IG Metall bereitet eine kurze, heftige Warnstreikphase vor.









Mit heftigen Vorwürfen an die Arbeitgeber im Südwesten dreht die IG Metall nach der zweiten Verhandlungsrunde in Kornwestheim an der Eskalationsschraube der Tarifrunde. Die Gewerkschaft hat zudem Munition in einer Betriebsrätebefragung gesammelt. Ein Überblick.