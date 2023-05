1 Die Feuertonnen für die Streikposten am Werkstor stehen bereit. Foto: dpa/Matthias Bein

Die IG Metall verschärft den Tarifkonflikt. Allerdings will sich die Gewerkschaft erst langsam in der Warnstreikphase steigern. Zugleich dringt der Bezirksleiter auf ein rasches Ergebnis noch im November.









Es ist nicht der große Knalleffekt, mit dem die IG Metall in der Nacht zum Samstag in die Warnstreikphase der Metalltarifrunde startet. Eine kleine öffentliche Aktion mit Fackeln und Feuertonne gibt es von null Uhr an bei Kolbenschmidt und KS Huayu in Neckarsulm – das war es schon kurz nach Ende der Friedenspflicht.