1 Protest am Verhandlungsort in Potsdam Foto: dpa/Carsten Koall

Die Tarifrunde im öffentlichen Dienst gewinnt an Schärfe. Das Angebot der Arbeitgeber spielt den Gewerkschaften in die Karten. Wann dieser Konflikt endet, ist mehr denn je offen, meint Matthias Schiermeyer.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Na, das ist mal eine Überraschung: Den Gewerkschaften reicht das Arbeitgeberangebot im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes nicht aus. Also kündigen sie als Reaktion darauf eine Ausweitung der Warnstreiks an. So oder so ähnlich läuft es doch immer. Letztlich handelt es sich um ritualisierte Abläufe, die aber unvermeidlich scheinen, weil sie der Kompromissfindung dienen.