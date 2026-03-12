Tarifkonflikt im Taxigewerbe: Gibt es bald einen Festpreis für Taxifahrten in Stuttgart?

Die Verbände aus Stuttgart und dem Land sind sich eigentlich einig – für mehr Transparenz für den Fahrgast. Doch bei der Frage nach dem wie, gehen die Meinungen auseinander.
In Berlin, Köln oder auch München gibt es ihn bereits: den flexiblen Festpreis für Taxifahrten. Das heißt schlicht, bereits im Vorfeld wissen die Kunden, wie viel die Fahrt tatsächlich kosten wird. Auch in Stuttgart sind sich die Verbände aus Stadt und Land im Grunde einig, einen Festpreis einführen zu wollen. Nur über den Weg gibt es noch Gesprächsbedarf. Im Blickpunkt steht dabei wieder einmal die ungeliebte Konkurrenz der Mietwagenanbieter.