Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst: Tarifverhandlungen gescheitert – nun soll der Schlichter eingreifen

1 Verdi-Vorsitzender Frank Werneke (links) begrüßt Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Foto: dpa/Christophe Gateau

Die Arbeitgeber von Bund und Kommunen können sich nach viertägigem Verhandlungspoker nicht mit den Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund einigen – dann lassen sie die Gespräche scheitern. Nun soll der Schlichter eingreifen.











Link kopiert



Die Tarifverhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sind gescheitert – jetzt muss der Schlichter zu Hilfe kommen. Das hat die Verhandlungsführerin des Bundes, Innenministerin Nancy Faeser (SPD), in Potsdam angekündigt. Die Gewerkschaft Verdi bedauerte den Fehlschlag. „Wir haben uns bis an die Schmerzgrenze bewegt“, sagte der Vorsitzende Franz Werneke am Abend in Potsdam. „Die Arbeitgeber haben unsere Einigungsvorschläge abgelehnt.“