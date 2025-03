Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst: Streikfolgen für Stuttgarter Flughafen noch unklar

1 Zuletzt wurde im März vorigen Jahres am Stuttgarter Flughafen gestreikt. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Gewerkschaft Verdi blockiert Anfang der Woche fast alle größeren Flughäfen in Deutschland – auch den Stuttgarter Airport. Ersten Schätzungen zufolge könnten bundesweit mehr als eine halbe Million Fluggäste betroffen sein.











In der Woche vor den möglicherweise finalen Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes vom 14. bis 16. März dreht die Gewerkschaft Verdi auf: An diesem Montag werden bundesweit fast alle größeren Flughäfen bestreikt – auch der Stuttgarter Airport. Bis Donnerstag kann es weitere Protestaktionen geben – etwa im öffentlichen Personennahverkehr der Region Stuttgart. Mehrtägige Streiks werden nicht ausgeschlossen. Die Verkehrsteilnehmer sollten sich auf weitere massive Beeinträchtigungen auf Schiene, Straße und in der Luft einstellen.