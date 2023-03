1 Viele Eltern müssen sich um eine alternative Betreuung für ihre Kinder am Donnerstag kümmern. Foto: dpa/Carsten Rehder

Für Donnerstag kündigen Beschäftigte im öffentlichen Dienst im Kreis Ludwigsburg an, dem Aufruf der Gewerkschaft zu folgen. Eine Notbetreuung gibt es nur in Einzelfällen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Gewerkschaft Verdi hat Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst im Landkreis Ludwigsburg für diesen Donnerstag zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind davon nicht nur, aber vor allem städtische Kindertagesstätten.

Unsere Empfehlung für Sie SWEG und GDL Wenn wegen Bahnstreiks plötzlich der Job gefährdet ist Im Streit zwischen dem Verkehrsunternehmen SWEG und der Gewerkschaft GDL geht es um Tarifverträge – und bisweilen um die Jobs der Fahrgäste.

In Kornwestheim sind die Kitas Bolzstraße, Karlstraße, Rosensteinstraße und Weimarstraße komplett geschlossen. In der Lessingstraße, in der Villeneuvestraße und im Starenweg werden einzelne Gruppen geschlossen. In der Kita Neckarstraße wird es statt der zwei Krippen-Gruppen nur eine Notbetreuung für Kinder beider Gruppen geben. Die drei anderen Gruppen der Kita Neckarstraße und mehrere weitere Kitas bleiben geöffnet. Auch die Schulkindbetreuung an den Kornwestheimer Grundschulen wird aufrechterhalten. In der Verwaltung kann es auch zu Einschränkungen kommen. In Pattonville werden die Kitas Mitte und Ost komplett bestreikt. Die Kita Süd bietet von 8 bis 14 Uhr eine Notbetreuungsgruppe an. Die Kita Nord bleibt unterdessen komplett geöffnet.

Stadt Freiberg rechnet in verschiedenen Bereichen mit Personalausfällen

Die Stadt Ludwigsburg gibt bekannt, dass auch ihre Kindertageseinrichtungen und teilweise die Schulkindbetreuung bestreikt werden. Es sei damit zu rechnen, dass Einrichtungen komplett oder einzelne Gruppen geschlossen sind oder Öffnungszeiten reduziert werden.

Auch in Marbach geht die Verwaltung davon aus, dass die städtischen Kitas in der Stadt und im Stadtteil Rielingshausen betroffen sind. Einige Einrichtungen werden komplett bestreikt und bleiben daher am Donnerstag geschlossen, teilt die Stadt mit. Konkretere Informationen lagen am Mittwochnachmittag aber noch nicht vor.

Die Stadtverwaltung von Freiberg rechnet ebenfalls mit mehreren Personalausfällen: im Rathaus, im Bürgerbüro, in den Technischen Diensten, den Außenstellen und in den Kinderbetreuungseinrichtungen. Es werde versucht, eine Notbetreuung zu organisieren.

Elf Kitas beteiligen sich in Bietigheim-Bissingen

Auch Beschäftigte der städtischen Betreuungseinrichtungen in Bietigheim-Bissingen haben ihre Teilnahme am Streik angekündigt. Elf Kitas sind am Donnerstag komplett geschlossen, teilt die Stadt mit.

Die Verwaltungen weisen darauf hin, dass die Mitarbeitenden noch spontan ihre Arbeit niederlegen könnten. Entsprechend kann es kurzfristig weitere Schließungen geben.