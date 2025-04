Tarifkonflikt im KfZ-Handwerk: Zuspitzung im Tarifkonflikt des KfZ-Handwerks

1 Schon Mitte April kam es im Tarifkonflikt zu ersten Warnstreiks und einer zentralen Kundgebung auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Foto: IG Metall

Die Krise der Automobilindustrie beeinflusst auch die Tarifrunde im KfZ-Handwerk. Noch haben die Werkstätten gut zu tun – doch die Schwäche der Hersteller dürfte auch bei ihnen mit zeitlicher Verzögerung durchschlagen.











Link kopiert



Mit einem Aktionstag versucht die IG Metall an diesem Dienstag, den Tarifkonflikt des baden-württembergischen Kfz-Handwerks zuzuspitzen. Geplant ist eine Demo zur zweiten Verhandlungsrunde in Leinfelden. Möglich, dass die Tarifrunde eskaliert, wenn im Südwesten bei den Forderungen nachgelegt wird. Nach Arbeitgeberangaben hat die Gewerkschaft etwa in Niedersachsen nachträglich 38 (statt bisher 30) bezahlte Urlaubstage gefordert – die Zusatztage als Wahloption zwischen Geld und Zeit.