Tarifergebnis in der chemischen Industrie

1 In betrieblichen Aktionen haben sich Beschäftigte der Chemieindustrie für höhere Löhne eingesetzt – zu Warnstreiks ist es dann doch nicht gekommen. Foto: dpa/Axel Heimken

Die Lohnerhöhung für die Beschäftigten der chemisch-pharmazeutischen Industrie steht fest: 6,85 Prozent in zwei Stufen. Ein anderes Element des Tarifabschlusses verdient noch mehr Beachtung.











Link kopiert



Ohne Warnstreiks und kurz vor Ablauf der Friedenspflicht am 30. Juni haben Arbeitgeber und Gewerkschaft der chemisch-pharmazeutischen Industrie am Donnerstag einen Kompromiss erzielt. Demnach erhalten knapp 585 000 Beschäftigte in 1700 Betrieben über 20 Monate mehr Geld im Gesamtvolumen von 6,85 Prozent.