Tara Reid : Polizei stellt Ermittlungen ein – Schauspielerin leidet weiter

Tara Reid reagiert, nachdem die Polizei die Ermittlungen in ihrem Fall eingestellt hat. Nachdem die Schauspielerin in einer Hotelbar ein Glas Wein trank, wachte sie Stunden später mit einem Filmriss im Krankenhaus auf und erstattete Anzeige.
Tara Reid (50) meldet sich zu Wort. Die Schauspielerin äußert sich zu ihrer Behauptung, unter Drogen gesetzt worden zu sein, nachdem die Polizei die Ermittlungen mangels Beweisen einstellte. Die 50-Jährige sagte zum "People"-Magazin, die Erfahrung sei "wirklich schlimm".