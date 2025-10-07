Tapinoma magnum: „Weitere Ausbreitung zu erwarten“ – invasive Ameise auf dem Vormarsch

Die eingeschleppte Tapinoma-Ameise breitet sich rasant aus. Dutzende von Kommunen sind inzwischen betroffen – mit Folgen für Technik und Alltag. Was ist jetzt besonders wichtig?
Mit enormer Wucht breiten sich Ameisen der eingeschleppten Art Tapinoma magnum inzwischen millionenfach in vielen Kommunen Baden-Württembergs aus. Sie fressen sich durch Stromkabel, legen Internetverbindungen lahm und dringen in Autos, Spülmaschinen oder Kinderzimmer vor. In bislang rund 50 Städten und Gemeinden im Südwesten sind teils auffallend große Kolonien nachgewiesen - das sind deutlich mehr als bislang bekannt waren, wie aus einer Antwort des Umweltministeriums auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervorgeht.