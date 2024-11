Tanzstück für Teenager: Liebe, Wut und mehr: Was macht „Herzrasen“?

1 Das Tanzstück „Herzrasen“ versteht sich als Einladung zum Dialog. Foto: Blomst!/Daniela Wolf

Johannes Blattners geht in einem neuen Tanzstück für Schulen das Thema Beziehung über verschiedene Stile an. Bei „Herzrasen“ ist zwischen Flirt und Battle alles möglich.











An die Schulklassen sieben bis neun wendet sich Johannes Blattners neues Tanzstück „Herzrasen“. Bei einer Vorpremiere im Linden-Museum konnten sich interessierte Lehrkräfte ein Bild davon machen, was Teenager zum Thema Beziehung erwartet. In intensiven Tanzszenen, die Körper mal tastend, mal aggressiv in Kontakt bringen, spielt sich das vierköpfige „Herzrasen“-Ensemble durch alle Beziehungsschattierungen. Was löst Herzrasen aus? Das wollen auch die beiden Tanz- und Theaterpädagogen Carmen Scarano und Luis Hérgon im Anschluss an die Vorstellung vom Publikumsrund wissen. Von Liebe bis Wut, von Freude bis Angst reichen die Antworten.