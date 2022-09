4 Bei den German Open Championships sind Andrzej und Victoria Cibis erstmals Deutsche Meister bei den Profis geworden. Foto: privat

Das Tanzstudio von Andrzej und Victoria Cibis hat mehrere Landesmeister hervorgebracht. Zuletzt trumpften zwei Neunjährige bei den German Open Championships groß auf.















Die Musik, die aus dem am Neckarufer gelegenen Tanzstudio Royal Dance auf die Straße dringt, verbreitet unwillkürlich gute Laune. Im großen Tanzsaal bewegen sich Paare unterschiedlichen Alters scheinbar ohne äußere Anstrengung im Takt dazu. Doch nach dem achtstündigen Herbst-Camp sind Handtücher und Wasserflaschen wohl mit die wichtigsten Utensilien für die größtenteils durchgeschwitzten Sportler. Doch die Mühen zahlen sich aus: Bereits 16 Landesmeistertitel haben Paare des Remsecker Tanzstudios geholt, von allen hängen Fotografien im Vorraum.

Der Nachwuchs trainiert vier- bis fünfmal pro Woche

Zuletzt haben zwei Paare und die Trainer bei den German Open Championships (GOC), dem alljährlichen internationalen Großturnier in der Stuttgarter Liederhalle im August, für viel Aufsehen gesorgt. Zwei Neunjährige, Sebastian Bier und Elisabeth Wilhelm, landeten bei ihrem erst zweiten Turnier unter 40 Teilnehmern auf dem 4. Platz und waren damit das beste deutsche Paar – punktgleich mit den Drittplatzierten. „Auf dieses Ergebnis in einem internationalen Umfeld war wirklich der ganze Verband stolz“, erzählt Tanzlehrerin Victoria Cibis, die die beiden schon in der Früherziehung mit zweieinhalb Jahren betreut hat.

Vier- bis fünfmal pro Woche trainiert das ausdrucksstarke Nachwuchspaar pro Woche, das aus Böblingen und Sindelfingen nach Remseck kommt. „Dabei sind die Tanzeinlagen im heimischen Wohn- und Kinderzimmer noch nicht eingerechnet“, ergänzt Victoria Cibis mit einem Schmunzeln. Eine Stunde steht Sebastian vor einem Turnier vor dem Spiegel, bis das Styling passt – bei Elisabeth sind es sogar bis zu zwei Stunden.

Für ein weiteres herausragendes Ergebnis sorgten der 19-jährige Angel Domingo Renom und die ein Jahr jüngere Diana Weimar, die in der Hauptgruppe A beim GOC als zweitbestes deutsches Paar ins Viertelfinale aufrückten und am Ende Rang 23 unter 88 Startern belegten. Für den Katalanen, der eine Ausbildung zum Profitänzer und Tanzpädagogen macht, und die Abiturientin war dies ebenfalls erst der zweite Turnierstart – seit Februar tanzt das Paar zusammen und trainiert im Schnitt fünf Stunden pro Tag.

Ein lang gehegter Traum geht in Erfüllung

Und letztlich ging auch für die Trainer Andrzej und Victoria Cibis beim GOC ein lang gehegter Traum in Erfüllung: Erstmals wurde das Paar Deutscher Meister bei den Profitänzern. „Wir haben zwar schon die Australian Open und einige internationale Turniere gewonnen, aber bei Deutschen Meisterschaften waren wir zuvor neunmal Zweiter oder Dritter“, berichtet Andrzej Cibis glückstrahlend.

Seit 2007 sind Andrzej und Victoria Cibis privat ein Paar. „Wir haben gut ein Jahr gegen- und ab 2008 miteinander getanzt“, berichtet der 35-Jährige. Bis 2017 war er mit seiner Frau, die sich in der Tanzszene unter ihrem Mädchennamen Kleinfelder einen Namen gemacht hat, bei den Amateuren vorwiegend in der S-Klasse Latein aktiv. 2017 wechselte das Paar ins Profilager. Seit 2012 leiten beide das Studio Royal Dance, das vom Kultusministerium als „anerkannte Bildungseinrichtung“ eingestuft wird. Mehr als 120 Tanzpaare sind derzeit im Aldinger Tanzstudio aktiv, etwa 60 von ihnen bestreiten Wettkämpfe.

Und eines Tages ruft Joachim Llambi an . . .

Auch international sind Andrzej und Victoria Cibis eine Hausnummer. Bei drei Europameisterschaften waren sie am Start, im vergangenen Jahr sprang mit Rang sieben die beste Platzierung heraus. Mehrere Starts bei Weltmeisterschaften führten sie nach Bangkok, Tscheljabinsk in Russland und China, wo sie 2019 auf Rang 16 landeten.

Angesichts der Erfolge und der Tatsache, dass die Tänzerfamilie weltweit gut vernetzt ist, überraschte es Andrzej Cibis nicht, dass eines Tages Joachim Llambi bei ihm anrief und ihm einen Auftritt bei der RTL-Show Let’s Dance anbot. Inzwischen hat der 1,84 Meter große Tänzer bei vier Staffeln mitgewirkt: 2017 tanzte er mit Schauspielerin Cheyenne Pahde, 2020 mit Loiza Lamas, Siegerin von „Holland‘s Next Top Model“.

Die beste Platzierung in der Show, Rang fünf, ertanzte Andrzej Cibis im vergangenen Jahr mit Auma Obama, der Schwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. „Es gibt wohl nicht viele, die ihr so nahe gekommen sind wie ich, und es war beeindruckend mitzukriegen, wenn sie mit ihrem Bruder telefoniert hat“, so der 35-Jährige, der in diesem Jahr bei „Let’s Dance“ zusammen mit Prinzessin Lilly zu Sayn-Wittgenstein ein Paar bildete. Großen Anteil an den Erfolgen schreibt der 35-Jährige seiner Partnerin zu: „Sie ist ein unglaublich kreativer Mensch und hat sehr viele Choreografien für uns gemacht“, lobt er Victoria, die 2021 selbst bei „Let’s Dance Kids“ dabei war.

Das Jubiläum wird groß gefeiert

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Tanzstudios Royal Dance in Aldingen finden in den nächsten Wochen mehrere Veranstaltungen statt: Am Sonntag, 18. September, ist Tag der offenen Tür, am 16. Oktober folgt der Royal Dance Cup und der Royal Dance Girls Cup für Mädchen ohne Partner und am 21. Oktober, dem Jahrestag der Gründung ist ein großes Event geplant, zu dem auch Prominente aus dem „Let’s Dance“-Umfeld geladen sind.