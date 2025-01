Bachata, Tango, Boogie Woogie und Wiener Walzer: Besonders auf Hochzeiten wird der Paartanz wieder relevant. Doch nicht jeder kennt die Tanzschritte von Rumba und Co. Wo man in Stuttgart tanzen lernen kann.

Ob als gemeinsame Freizeitbeschäftigung mit dem Partner, als Ausgleich zum stressigen Alltag, als neue Herausforderung für sich selbst oder um auf Hochzeiten richtig tanzen zu können: Wer mit dem Partner eine heiße Sohle aufs Parkett legen möchte und beim Discofox, Langsamen Walzer oder Tango glänzen will, nimmt Tanzstunden und lernt von den Profis. Von Tango über Discofox bis hin zur Rumba unterrichten Tanzlehrer in Stuttgart zahlreiche verschiedene Tanzrichtungen und Tänze. Wo man in Stuttgart die Tanzschule in der Nähe findet und welche Tänze man dort lernen kann, gibt es hier im Überblick.

Joydance Tanzschule in Zuffenhausen: Wiener Walzer, Cha Cha Cha und mehr lernen

In dieser Tanzschule für Paartanz stehen von Discofox über Standard- und Lateintänze bis hin zu Hochzeitstanzkursen zahlreiche Angebote auf dem Kursplan. Online kann man sich für verschiedene Tanzblöcke anmelden. Anfänger beginnen mit der Basic Class Eins und lernen in sieben Einheiten die grundlegenden Tanzschritte für Langsamen Walzer, Wiener Walzer, Discofox, Foxtrott, Cha Cha Cha und Rumba. Anschließend kann man auch an den Blöcken der Stufen zwei und drei teilnehmen. Wer auf Feiern so richtig das Tanzbein schwingen möchte, meldet sich für einen extra Discofox-Kurs an. Auch hier wird in vier Levels getanzt, bis man ein richtiger Parkettprofi ist.

Adresse: Schwieberdinger Straße 56, 70435 Stuttgart

Discofox, Rumba und mehr: Tanzschule Burger-Schäfer

Die Tanzschule Burger-Schäfer befindet sich zentral gelegen direkt am Hauptbahnhof. Von Kinderkursen über Schülertanzkurse bis hin zu Singles- oder Hochzeitskursen finden Interessierte hier ein sehr breit gefächertes Angebot. Einsteiger starten mit dem Grundkurs à zwölf Einheiten. Anschließend kann man im F-Kurs weitertanzen. Es folgen Bronze-, Silber-, Gold- und Goldstar-Kurse sowie der Tanzkreis. Wer noch keinen Tanzpartner hat, meldet sich zum Singlekurs an. Hier kümmert sich die Tanzschule um ein ausgewogenes Teilnehmerverhältnis zum Tanzen. In den Spezialkursen lehren die Tanzlehrer bei Burger-Schäfer Bachata, Discofox, Kizomba, Salsa, Slowfox, Swing, Westcoast-Swing und Tango Argentino.

Adresse: Arnulf-Klett-Platz 1 - 3, 70173 Stuttgart

Tango tanzen in der Tanzschule Wagner

Die Tanzschule Wagner in Stuttgart-Ost lehrt Standard und Lateintänze sowie Salsa und Bachata und Tango Argentino. Die Kurse umfassen in der Regel acht Kurstage zu je 90 Minuten Unterrichtszeit. Es werden Kurse für jedes Niveau angeboten: Vom Anfänger bis zum Tanzkreis kann jeder teilnehmen. In regelmäßigen Abständen organisiert die Tanzschule Wagner Tanzpartys.

Adresse: Wagenburgstraße 101, 70186 Stuttgart

Erstklassiger Hochzeitstanz dank Max und Rebecca

Bei Max und Rebecca sind verlobte Paare an der richtigen Adresse. Wer am schönsten Tag seines Lebens seine Gäste mit einem Hochzeitstanz beeindrucken möchte, wird hier professionell gecoacht. Gelernt wird in Einzelstunden oder im Unterricht für private Gruppen. Die Tanzlehrer bieten individuelle Pakete für den perfekten Hochzeitstanz an. In einem persönlichen Beratungsgespräch werden die Wünsche und Vorstellungen besprochen, bevor der individuelle Hochzeitstanz entwickelt wird. Zum Üben bekommen Tanzschüler ihren Hochzeitstanz in personalisierten Videos zum Nachtanzen für Zuhause. Im Studio wird im Brautlook unter Realbedingungen geübt; dafür gibt es vor Ort extra Brautröcke zum Tanzen.

Adresse: Schreiberstraße 32, 70199 Stuttgart

Tanzschule Wolf in Bad Cannstatt: Von Boogie Woogie bis Bachata

In Bad Cannstatt lernt man in der Tanzschule Wolf tanzen. Von Paartanz-Kursen über Hochzeitskurse bis hin zu Spezialkursen wie Discofox, Bachata oder Westcoast Swing: das Tanzlehrer-Team um Inhaber Sascha Wolf vermittelt die Tanzschritte und Techniken mit viel Humor und Kompetenz. Auch Schülerkurse, Kindertanzen und Line Dance werden hier angeboten. Die Tanzschule bietet verschiedene Modelle an: Entweder kauft man acht Wochen Tanzkurs in Form einer Einmalzahlung oder man schließt eine Mitgliedschaft ab. Hier kann man zwischen drei und zwölf Monaten Mitgliedschaft wählen. Für jedes Tanzniveau werden an mehreren Tagen in der Woche Kurse angeboten. Eingecheckt wird ganz einfach über die App. Wer mehr Übung möchte, kann auch mehrfach in der Woche an den Kursen teilnehmen.

Adresse: Wilhelmstraße 20/2 (Hinterhof), 70372 Stuttgart

Salsa und Bachata bei der Latin Dance Company

Bei der Latin Dance Company lernen Tanzschüler Salsa, Bachata, Merengue, Son, ChaChaCha und Rueda. Im Salsa Kurs sind die Tanzschritte für Merengue und Cha Cha Cha integriert. Unterrichtet wird in Stuttgart-Ost. Gründer Jochen Plessing unterrichtet bereits seit den 70er-Jahren Sport und Tanz, Tanzlehrerin Petra unterrichtet seit über 20 Jahren in der Latin Dance Company und Tanzlehrer Jae-mun unterrichtet seit 2017 Bachata.

Adresse: Viehhofstraße 5, 70188 Stuttgart

Sabor a Bachata

Guillermo und Anastasia lieben und lehren Bachata in Stuttgart. Die beiden Tanzlehrer und Choreographen tanzen einen Mix aus modernem, sinnlichen und dominikanischem Bachata. Angeboten werden eine Ladies Class und Kurse für Beginner bis Fortgeschrittene. Die Anmeldung erfolgt über Online-Formulare.