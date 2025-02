Tanzschule Biedermann in Kornwestheim: Tanzshow bringt 400 Tänzerinnen und Tänzer auf die Bühne

15 Bei der Tanzshow der Tanz- und Ballettschule Biedermann werden große Sprünge gemacht. Foto: Werner Kuhnle

Ballett, Hip-Hop, Stepptanz – und eine Prise Magie: Am Wochenende gab es die ersten großen Proben für die Show „Hier & Jetzt“ der Kornwestheimer Tanz- und Ballettschule Natalie Biedermann. Die Vorfreude ist riesig.











Gewusel in der Kornwestheimer Hanspeter-Sturm-Halle. Die Schüler der Tanz- und Ballettschule Natalie Biedermann proben hier für ihre Show „Hier & Jetzt“, die am 12. und 13. April die Zuschauer im Ludwigsburger Forum am Schlosspark begeistern möchte. In einer Ecke der Halle üben sechs junge Frauen in schwarzen Trikots und transparenten Tüllröcken eine Choreografie mit gestreiften Luftballons über ihren Köpfen. Daneben wärmen sich Mädchen in Jogginganzügen auf, dehnen sich, einige sitzen gelassen im Spagat.