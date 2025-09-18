Tanzprojekt in Stuttgart: Therapie für Geflüchtete – „Ich merkte, wie die Wut in mir simmert und frisst“

„10 Years of Furious Dancing“ – Die Choreographin Heidi Rehse lässt bei „Dancers across Borders und Salamaleque Dance Company“ Menschen verschiedenster Herkünfte zusammen tanzen.
„Das hatte ich so noch nicht erlebt – frei zu tanzen half ungemein!“ Iuliia Myroniks Augen leuchten, als sie von ihren ersten Wochen bei den „Dancers across Borders“ erzählt. Das war im Mai 2022. Da hatte sie ihr Heimatland Ukraine verlassen nach dem brutalen Überfall Russlands. Gerade 40 Jahre geworden, musste sie ihr ursprüngliches Leben neu ordnen. Um Deutsch zu lernen, ging die Lehrerin für Ukrainisch und Englisch zur Volkshochschule Stuttgart.