Tanzprojekt in Esslingen: “Heute ist für mich ein Traum wahr geworden“ – Tanzshow begeistert

Mit „Turbulences“ zeigt die Tanzkompanie von Grégory Darcy in der Dieselstraße in Esslingen ein inklusives Werk voller Emotionen. Ein überraschendes Finale lässt das Publikum staunen.
Mit der Premiere von „Turbulences“ bot Grégory Darcy im Kulturzentrum Dieselstraße einen eindrucksvollen Vorgeschmack auf ein Tanzprojekt, das sein Ensemble „Die Tanzkompanie“ Ende Januar 2027 in der Württembergischen Landesbühne Esslingen aufführen wird. Es war spannend mitzuerleben, wie selbstverständlich Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen der Esslinger Rohräckerschule und Darcys Junior Kompanie in die Choreografien eingebunden waren: Von Berührungsängsten mit den Ballettprofis der Tanzkompanie war nichts zu spüren.