Tanzprojekt in Esslingen: “Heute ist für mich ein Traum wahr geworden“ – Tanzshow begeistert

Mit „Turbulences“ zeigt die Tanzkompanie von Grégory Darcy in der Dieselstraße in Esslingen ein inklusives Werk voller Emotionen. Ein überraschendes Finale lässt das Publikum staunen.

Mit der Premiere von „Turbulences“ bot Grégory Darcy im Kulturzentrum Dieselstraße einen eindrucksvollen Vorgeschmack auf ein Tanzprojekt, das sein Ensemble „Die Tanzkompanie“ Ende Januar 2027 in der Württembergischen Landesbühne Esslingen aufführen wird. Es war spannend mitzuerleben, wie selbstverständlich Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen der Esslinger Rohräckerschule und Darcys Junior Kompanie in die Choreografien eingebunden waren: Von Berührungsängsten mit den Ballettprofis der Tanzkompanie war nichts zu spüren.

In der nunmehr dreijährigen Zusammenarbeit mit der Rohräckerschule stellt Grégory Darcy stets das Thema Behinderung und Tanz in den Fokus. Dabei bringt er die gesellschaftlichen Fragen nach Perfektion, Akzeptanz des Andersseins und Schönheitsidealen auf die Bühne.

Ein tänzerisches Miteinander auf Augenhöhe

Bei „Turbulences“ waren die Schülerinnen und Schüler nie lediglich Statisten eines inklusiven Projekts. Sie trugen die Aufführung im harmonischen Miteinander mit den Profis aktiv mit. So entstand ein Miteinander auf Augenhöhe. „Wir machen keinen Unterschied zwischen den Beteiligten. Alle sind gleich wichtig und alle sollen sich mit ihren Fähigkeiten einbringen.

Nicht Perfektion ist wichtig, sondern Ausdruckskraft und die Freude an der gemeinsamen Bewegung“, so Darcys Credo. Zudem legt er großen Wert auf Interaktion zwischen den Tanzenden und dem Publikum. Zwischen den Tanzblöcken hatten die Zuschauerinnen und Zuschauer im Kulturzentrum Dieselstraße Gelegenheit, mit den Akteuren ins Gespräch zu kommen.

Es entstehen berührende Bilder

Die perkussive Musik verlieh dem Abend einen kraftvollen Rhythmus: Afrikanische Einflüsse verbanden sich mit zeitgenössischem Tanz zu einer lebendigen Bewegungssprache. Es entwickelten sich Szenen großer Intensität, gefolgt von ruhigen, beinahe poetischen Szenen. Das Thema der Turbulenzen des Lebens wurde dabei nicht nur erzählt, sondern körperlich erfahrbar gemacht.

Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen der Esslinger Rohräckerschule und Profitänzer von Grégory Darcys Tanzkompanie bewegen sich bei der „Turbulences“ auf Augenhöhe. Foto: Rainer Kellmayer

Es entstanden Bilder der Vertrautheit, die zutiefst berührten. Etwa, als vier junge Tänzerinnen mit anmutiger Körpersprache eine interessante Geschichte erzählten oder in einem Pas de deux ein Profi mit einem behinderten jungen Tänzer in ausdrucksstarken Posen, mit zärtlichen Berührungen und ausgefeilten Bewegungsmustern intensiv kommunizierte.

Grégory Darcy bewies wieder einmal, dass Inklusion im Tanz weit mehr sein kann als ein gesellschaftliches Anliegen. In „Turbulences“ wurde sie zur künstlerischen Qualität. „Bei der Choreografie der einzelnen Beiträge habe ich einen Rahmen gesetzt und Impulse gegeben, doch über weite Strecken entwickelten sich die Nummern während der Proben durch Ideen der Tänzerinnen und Tänzer“, lobt Darcy das schöpferische Potenzial seiner Kompanie. „Alle auf der Bühne sind nicht nur gute Tänzer, sondern auch sehr kreative Menschen.“

Ein Moment der Überraschung zum Finale

Ein strahlendes Glanzlicht setzte die Junior Kompanie mit „Our Hearts Are Bound“. Das Ensemble setzte die zwischen Jazz, Vocal und Pop changierende Musik von Johanna Borchert geschmeidig und mit bestechender körperlicher Präsenz um. Im Finale war ein Moment der Überraschung zu erleben, als die wild pochende perkussive Musik plötzlich umschlug und ein schwäbischer Volkstanz die Szene bestimmte.

Es war ein beeindruckender Abend der Tanzkunst – voller Expressivität und Emotionen. Diese brachen sich Bahn, als eine behinderte Tänzerin unter Tränen bekannte: „Heute ist für mich ein Traum wahr geworden“. Mit tosendem Applaus und Bravos dankte das Publikum den Akteuren für den grandiosen Abend. Das größte Lob gab es jedoch für den Motor des Ganzen, als die Akteure einmütig skandierten: „Es ist super toll, mit Grégory zu tanzen.“