Eric Gauthier und seine Mitstreiter haben derzeit viel Grund zur Freude: Das Colours-Tanzfestival füllt die Säle im Theaterhaus allabendlich, Standing Ovations und viel Beifall nach den Vorstellungen sind die Regel.

Jetzt gibt die Umfrage unter den zwanzig Kritikerinnen und -Kritikern des Internetportals Tanznetz noch mehr Anlass, im Theaterhaus die Sektkorken knallen zu lassen. Ergeben die Antworten der Befragten bei vielen Punkten ein eher vielstimmiges Bild, herrscht in puncto Kompanie und Spielort des Jahres mehr Eindeutigkeit – und stellt Gauthier Dance, das Theaterhaus Stuttgart und das Colours-Tanzfestival ganz oben aufs Podest. Zu zwei Mal Platz eins darf man Eric Gauthier, der Theaterhaus-Kompanie und dem Theaterhaus-Chef Werner Schretzmeier also gratulieren, zudem ist das Colours-Festival unter den ausgewählten Festivals mit einer besonderen Entwicklung.

Lesen Sie auch

Haben Grund zur Freude: Eric Gauthier und Werner Schretzmeier (von links). Foto: Maks Richter

„Von mitreißender Tanz- und Lebensfreude, und das tänzerisch auf höchstem Niveau“, lautet ein Votum für Gauthier Dance. „Technisch sehr versiert, sind sie stilistisch nicht festgelegt, genau wie ihr Direktor, der ein Kommunikator ersten Ranges ist“, ein anderes. Auch die „wichtige Nachwuchsarbeit“ und die „enorme Stilbreite“ der Theaterhaus-Kompanie haben überzeugt.

Einzigartige Vielfalt

Als „unverzichtbarer Bestandteil der Tanzszene in Deutschland“ darf sich das Stuttgarter Theaterhaus von den Tanznetz-Kritikern als Spielort Nummer Eins feiern lassen, samt seines Chefs Werner Schretzmeier, „der den Mut hatte, ein neues Ensemble neben dem Stuttgarter Ballett zu etablieren“. Und auch den Mut zu einem knapp dreiwöchigen Tanzfestival, das in seiner Vielfalt einzigartig sei und sein Publikum auf höchstem Niveau begeistere, wie eine Kritikerin notierte.

Trotzdem hat die fünfte Ausgabe von Colours, die noch bis einschließlich diesen Sonntag dauert, keinen neuen Hauptsponsor gefunden. Vielmehr musste das Festivals erstmals ohne den Hauptsponsor Mercedes Benz Bank auskommen. Unterstützt wird das Theaterhaus bei Colours konkret nur durch einen städtischen Zuschuss in Höhe von 450 000 Euro; der Rest muss selbst finanziert werden, etwa über den Ticketerlös und aus den laufenden jährlichen Zuschüssen durch das Land.

Sichtbarkeit über die Stadtgrenzen hinaus

Die Tanznetz-Umfrage zeigt die Sichtbarkeit des Colours-Festivals über die Stadtgrenzen hinaus und könnte ein gutes Argument bei der Suche nach einem neuen Hauptsponsor für seine sechste Ausgabe 2027 sein.

Info

Umfrage

Neben Gauthier Dance und dem Theaterhaus hat es eine weitere Stuttgarter Institution in die Tanznetz-Umfrage geschafft: Die John-Cranko-Schule landet neben der Palucca-Schule und der Tanzakademie Zürich auf dem ersten Platz der Ausbildungsstätten. „Sie hat sich dank Tadeusz Matacz ohne jeden Skandal in ihrem neuen Gebäude auf ihre Zukunft vorbereitet. Matacz kann sich beruhigt in den Ruhestand verschieden“, lautet eine der Begründungen.